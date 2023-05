As sucessivas greves dos funcionários judiciais já levaram ao adiamento de mais de vinte mil diligências nos tribunais. Há casos mediáticos com data marcada para esta terça-feira que, face a estes constrangimentos, podem também não acontecer.

É o caso do debate instrutório do processo BES, que envolve Ricardo Salgado, e do início do julgamento dos dois ex-fuzileiros acusados de matar um agente da PSP em frente a uma discoteca, em Lisboa.