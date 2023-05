Há 12 anos que não havia tanta gente com dois ou mais empregos: são 255 mil pessoas

Com o custo de vida a aumentar, e sem sinais de que a coisa vá ficar melhor nos próximos tempos, os portugueses tentam dar a volta como podem. E isso às vezes significa ter mais do que um emprego. Aliás, são cada vez mais as pessoas que optam por esta solução. O Instituto Nacional de Estatística diz que há 12 anos que não havia tanta gente com um segundo emprego.