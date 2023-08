Numa época de seca severa e extrema no Algarve, há várias plantações de abacates a consumir água apesar de terem nascido de forma "ilegal". Pelo menos foi isso que concluíram as autoridades ambientais, mas os anos passam e nada muda. As árvores desta fruta tropical continuam no mesmo sítio. Há abacates em áreas protegidas e até em cima da principal reserva de água de uma das zonas mais secas do Algarve. Os processos arrastam-se nos tribunais à espera que a justiça decida o futuro de milhares de abacateiros.