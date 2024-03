Há bebés à venda na Internet. Preços das barrigas de aluguer começam nos 1.200€

As barrigas de aluguer são ilegais em Portugal, mas encontram-se com muita facilidade. O 'Exclusivo' descobriu algumas mulheres dispostas a ter um bebé para "doar" a um outro casal e falou com elas.

Pedem o valor da viagem para Portugal, do passaporte, das despesas de alojamento e ainda dos custos associados à gravidez, como consultas e o próprio parto. O dinheiro é pedido por transferência bancária.

Apesar de ser uma prática ilegal, estas mulheres estão dispostas a fazê-lo "à procura de uma fonte de rendimento a milhares de quilómetros de casa". Logo após o nascimento, abdicam dos direitos parentais.

O tráfico de bebés é um dos crimes mais graves aos olhos da lei e conta com penas que podem ir dos três aos dez anos de prisão. Ainda assim, a procura por este negócio existe.

E tudo começa com uma simples pesquisa na Internet.