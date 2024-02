Há cada vez mais casos de sífilis e gonorreia em Portugal

Os casos de doenças sexualmente transmissíveis estão a aumentar em Portugal, sobretudo os diagnósticos de sífilis e gonorreia. Segundo os últimos dados do Inquérito Serológico Nacional, cerca de 2,4 % da população portuguesa tem sífilis e 2,7 % está infetada com clamídia. Em 2018 registaram-se 789 casos de gonorreia, com maior incidência nos homens entre os 15 e os 34 anos.