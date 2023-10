Impasse na fronteira de Rafah agrava crise humanitária na Faixa de Gaza

Depois de Joe Biden ter aberto caminho à entrada de ajuda humanitária em Gaza, as Nações Unidas intermediaram um acordo que garante o corredor humanitário a partir do Egito. Vai ser erguida uma bandeira da ONU na fronteira de Rafah, onde serão colocados observadores internacionais a supervisionar a entrada dos camiões que já se encontram estacionados à espera de autorização para avançar. Do outro lado da fronteira, estão milhares de pessoas, incluindo muitas crianças, que precisam de medicamentos, água e comida. As agências humanitárias dizem que são necessários cerca de cem camiões por dia.