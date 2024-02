Imposto menor, mas preço por quilo maior. Alheira vai ficar mais cara, mas promete ser protagonista na Feira do Fumeiro

A Feira do Fumeiro de Vinhais acontece já este fim de semana e a alheira típica da região promete ser o centro de todas as atenções, mesmo depois de ficar mais cara. Desde o início do ano que o IVA deste enchido está mais baixo - passou de 23% para 13% - mas o preço do quilo aumentou. Esta medida foi bem recebida pelos produtores, que mantêm a expectativa de que o imposto possa baixar de forma geral noutros enchidos.