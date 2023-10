Incêndios na Madeira: "Se há inferno, era a fotografia do inferno"

Mais de 20 elementos da equipa especial de Proteção Civil, todos bombeiros sapadores, combatem com os operacionais madeirenses o incêndio na Boca da Corrida, em Câmara de Lobos. E é mesmo uma corrida contra o tempo numa luta desigual entre homens, fogo e vento. No concelho do Porto Moniz, o fogo investe agora rumo à floresta Laurissilva, património mundial natural. Os moradores da Santa do Porto Moniz procuram recompor-se do susto. O mesmo cenário e receio também se fez sentir em Achadas da Cruz, Porto Moniz. “Se há inferno, era a fotografia do inferno”, diz uma das moradoras.