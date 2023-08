Incêndios voltam a preocupar na segunda quinzena de agosto: temperaturas acima dos 40º, humidade baixa e ventos fortes

No TVI Jornal, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, sublinhou que o país está "a meio de um período crítico" de combate aos incêndios. E apesar de nos próximos dias haver "um relativo abaixamento" das temperaturas, o calor estará de volta entre 20 e 25 de agosto, com "um novo pico muito expressivo", com "temperaturas que podem ultrapassar os 40 graus".

O Governo diz que as mudanças introduzidas antes da chegada do calor, como o pré-posicionamento de meios, o reforço de meios e fases de rescaldo mais prolongadas estão a ser fundamentais no combate aos incêndios.