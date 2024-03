Infidelidade, aborto e até morte. Desaparecimento de Kate deu lugar a confusão e teorias mirabolantes

Kate Middleton esteve longe dos olhares públicos durante quase três meses e muito se especulou sobre o de facto estaria a acontecer com a princesa de Gales. As parcas explicações do Palácio de Kensington só serviram para alimentar ainda mais as teorias da conspiração que foram surgindo, até que tudo tomou proporções provavelmente inimagináveis, mesmo para uma Casa Real habituada a escândalos.