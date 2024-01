É esta noite o pontapé de saída das primárias para as eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Acontece no pequeno estado do Iowa, e entre os eleitores do partido republicano, com Donald Trump a manter uma enorme vantagem nas sondagens.

O foco está na luta pelo segundo lugar.

O governador da Florida, Ron de Santis viu Nikki Haley, ex-embaixadora na ONU, ultrapassá-lo nas intenções de voto, e um mau resultado no Iowa pode significar o fim da sua corrida à Casa Branca.