O exército israelita continua com os bombardeamentos sobre a Faixa de Gaza, depois do veto dos Estados Unidos a um cessar-fogo na Faixa de Gaza, apesar do apoio da maioria dos membros do Conselho de Segurança da ONU.

António Guterres, secretário-geral da ONU, diz que o conflito atravessa um momento decisivo e lamenta a ação limitada das Nações Unidas no terreno.