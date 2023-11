"Isto não é transfobia, não tem nada que ver com transfobia": Miguel Sousa Tavares responde a críticas

Na edição de 26 de outubro do "5ª Coluna", o novo espaço de comentário semanal no Jornal Nacional da TVI, Miguel Sousa Tavares criticou a atribuição do prémio Miss Portugal a uma mulher transgénero. "Não acredito que não houvesse nenhuma mulher a concorrer [ao prémio] que não fosse mais bonita do que esta Miss Portugal", disse. Esta quinta-feira, após as críticas nas redes sociais, o comentador garantiu não ter "absolutamente nada contra a orientação sexual e a liberdade da Miss Portugal". "Não acho que nos devemos vergar a uma espécie de tendência que, se não for enfrentada, acaba em ditadura das minorias sobre as maiorias"