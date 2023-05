João Galamba, Frederico Pinheiro, Eugénia Correia e não um, mas dois computadores. Os telhados de vidro da chefe de gabinete

Há mais uma polémica a envolver o gabinete de João Galamba. O Exclusivo apurou que o cérebro da operação que levou o SIS a intervir na recuperação do computador do adjunto que foi despedido pelo ministro das Infraestruturas também se apropriou de um computador do Estado, antes de ir para o governo. Há 5 anos, depois de ter saído da ERSAR, rumo ao Executivo, a chefe de gabinete do ministro ficou com o portátil da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos durante vários meses.