João Leandro foi a primeira criança a receber transplante de fígado em Portugal: como está ele 30 anos depois?

Há 30 anos uma equipa dos Hospitais da Universidade de Coimbra realizou o primeiro transplante de fígado numa criança. Desde aí, foram mais de 300 intervenções, que colocam este centro como uma das melhores referências no campo do transplante hepático pediátrico a nível nacional. Fomos conhecer as histórias de crianças submetidas a estas operações - que, hoje, já são adultos.