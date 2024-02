“Luta dos agricultores está a ser cavalgada por toda a extrema-direita da Europa e não sei como o André Ventura tem andado distraído”

No seu comentário semanal no Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), Miguel de Sousa Tavares defende que “se há setor que merece ser apoiado pela Europa é o setor agrícola”, explicando que quando se trata de pequenos agricultores está em causa “um trabalho de solo a solo” e que, no fundo, é a agricultura que mantém “a soberania alimentar da Europa”.

O comentador destaca ainda que “esta luta dos agricultores está a ser cavalgada por toda a extrema-direita da Europa, nos Países Baixos as últimas eleições foram ganhas por um Partido dos Cidadãos Agricultores”. “Não sei como o André Ventura tem andado distraído, a [Giorgia] Meloni em Itália e a Marine Le Pen em França, todos estão a cavalgar isto. O VOX há anos que está ao lado dos agricultores.”

No 5º Coluna desta semana, Miguel de Sousa Tavares analisa ainda a polémica que envolve a UNRWA. Para Miguel Sousa Tavares, ao despedir os funcionários da UNRWA que alegadamente estiveram envolvidos no ataque de 7 de outubro, António Guterres “não quis mais um conflito com Israel”, que “tem atacado todas as suas agências de todos os meios e feitos”.