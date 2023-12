Madeira com casa cheia para a passagem do ano

A Madeira espera a maior taxa de ocupação de sempre, para o fim de ano. Os hoteleiros falam em taxas de ocupação na ordem dos 100%. Além do clima ameno e da segurança, a região consta ainda, no livro dos recordes do Guiness, com o maior espetáculo pirotécnico do mundo, o que atrai muitos visitantes.

A diretora-geral do grupo Porto Bay avança que “estamos com cerca de 98% de taxa de ocupação neste momento, com os mercados tradicionais, ingleses, alemães, franceses, escandinavos e também temos muito portugueses.” Fabíola Pereira revela que “vamos estar a servir cerca de 1600 jantares de gala, oferecemos programas de animação apropriados, todas as equipas estão muito motivadas para prestar um serviço de excelência.”

Estadias de excelência com preços a condizer: “os nossos preços já incluem o jantar de gala, estamos a falar 850 a 1400 euros para duas pessoas”, diz-nos esta diretora. E se a oferta hoteleira é muita, a procura não é menor, “reservar com antecedência é o segredo para passar uma boa passagem de ano calma e tranquila, na Madeira, caso contrário, é difícil, à última hora, reservar” sejam os voos, estadias ou ainda, refeições de final de ano.

E os que visitam a Madeira nesta quadra têm à disposição “provas de cocktail, de biscoitos, workshops, vinhos portugueses, a visita às iluminações no Funchal”. O grupo Porto Bay oferece também, “o primeiro mergulho do ano”, no dia 1 de Janeiro. Além disso, “leva uma equipa de 350 pessoas a correr a São Silvestres, e por cada inscrição, 35 euros revertem diretamente para o programa de responsabilidade social do grupo.”

Este ano são 52 os postos de fogo que vão lançar fogo de artificio durante oito minutos no Funchal.