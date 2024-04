Marcação da consulta das gémeas luso-brasileiras não respeitou a lei

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde não tem dúvidas de que as gémeas luso-brasileiras tiveram um acesso irregular à consulta que levou, posteriormente, ao tratamento de quatro milhões de euros no Hospital Santa Maria, em Lisboa. A conclusão deste caso, que foi avançado pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), vai agora seguir para o Ministério Público