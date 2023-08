Marcelo disse que os melhores países são os que tratam bem os seus professores. Veja como são tratados os nossos em agosto de 2023

O Presidente da República escreveu recentemente que "não foi por acaso que países exemplos de liderança na educação o foram porque escolheram os melhores e lhes pagaram aquilo que não pagavam a tantos outros e respeitáveis trabalhadores do setor público, mesmo de carreiras especiais". "Por isso, apostar na educação é mais do que pensar no curto prazo, ou em pessoas, situações, instituições, do passado próximo ou do presente, ou calcular dividendos políticos. É pensar nos sucessivos anos letivos que todos temos pela frente, e, sobretudo, naquelas e naqueles que queremos melhores em termos absolutos e relativos: os nossos estudantes."

Mas o que está a acontecer em Portugal? Muitos dos professores que entraram para os quadros do Ministério da Educação através da vinculação dinâmica ainda não foram colocados. Implica que no dia 1 de setembro tenham de se apresentar nas escolas onde lecionaram no ano anterior. Consequência: ainda não sabem onde vão lecionar, onde podem matricular os próprios filhos e têm de voltar a fazer centenas de quilómetros