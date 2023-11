O Presidente da República segurou o orçamento da maioria socialista, antes de dissolver o Parlamento. Avança tudo o que já tinha sido anunciado por Fernando Medida, nomeadamente as mexidas no IRS e os aumentos da função pública. Os apoois Às rendas também avançam, assim como a polémica subida do IUC.

O salário mínimo já se sabe, passará para os 820 euros em 2024. Mas há investimentos e projetos que ficam em suspenso.