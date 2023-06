Medina garante que Alexandra Reis iria dar uma "ótima" secretária de Estado

Fernando Medina admitiu ainda ter pedido à ex-presidente executiva da TAP que se demitisse, a fim de a poupar aos danos reputacionais de ser demitida. Mas Christine Ourmières-Widener não aceitou e preferiu entrar em rutura com o Governo. A questão é que antiga CEO também já foi despedida e, confrontado com a possibilidade de ter de gastar três vezes mais do que pagou a Alexandra Reis numa indemnização à ex-CEO da TAP, o ministro das Finanças garante que o relatório da IGF protege a posição do Estado. Medina aproveitou ainda para antecipar bons resultados para a companhia este ano.