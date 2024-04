Mickael Carreira regressa ao Coliseu dos Recreios: um lugar especial com "muito boas memórias"

Mickael Carreira vai estar no Coliseu dos Recreios no dia 27 de abril. O cantor está a preparar uma grande produção para apresentar num palco que lhe é especial, já que foi um dos primeiros onde se apresentou no início de carreira. Esta viagem no tempo recorda os quase 20 anos de Mickael na música, onde começou já como um fenómeno de popularidade.