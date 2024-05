Fernando Madureira condenado a sete meses de prisão com pena suspensa

Alegações finais do julgamento que envolve Fernando Madureira a 29 de abril

Fernando Madureira, antigo líder dos Super Dragões, foi esta quinta-feira condenado a sete meses de prisão com pena suspensa.

Em causa estão agressões registadas a dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) em abril de 2018, antes de um clássico de hóquei em patins entre FC Porto e Benfica.

«A posição de destaque [de Fernando Madureira] é visível nas imagens, quando os adeptos se deslocam ao acesso do Estádio do Dragão, mas também na deslocação para o pavilhão. Fernando Madureira desloca-se numa posição central e de destaque, com os membros a obedecerem às ordens», disse o juiz responsável pelo caso.

Além da condenação de sete meses de prisão com pena suspensa, Madureira fica ainda proibido de entrar em recintos desportivos durante 18 meses.

Além de Fernando Madureira, foram condenados outros seis membros dos Super Dragões, a saber: Hugo Carneiro «Polaco» (um ano e três meses de pensa suspensa por um período de dois anos e banido dos recintos desportivos por 18 meses), Nuno Vieira (oito meses de prisão que passa a um ano de pena suspensa), João Vasconcelos (oito meses de pena suspensa por um ano), Artur Araújo (oito meses de prisão com pena suspensa por um ano), Manuel Barros (cinco meses de prisão com pena suspensa de um ano) e Nuno Lopes (cinco meses de prisão com pena suspensa por um ano).