Miguel Sousa Tavares. "Se André Ventura tivesse lido os índices internacionais sobre a produtividade em cada país saberia que estamos muito atrás da Turquia"

Miguel Sousa Tavares analisou a polémica da semana, com a questão da liberdade de expressão no Parlamento, depois de André Ventura ter afirmado no plenário que "os turcos não são conhecidos por serem um povo trabalhador". No seu espaço habitual de comentário no Jornal Nacional, 5.ª Coluna, Sousa Tavares considera que "quem ficou escandalizado devia guardar a sua irritação para oportunidades melhores que certamente vão ter em relação ao Chega e a André Ventura".