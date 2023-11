No Médio Oriente, enquanto Israel aperta o cerco à cidade de Gaza, multiplicam-se os apelos a uma pausa humanitária. Hoje foi a vez do G7 e da Nato a reforçarem o apelo.

Segundo a ONU 15 mil civis fugiram do norte da Faixa de Gaza. No entanto, a fuga para o sul é tudo menos segura. Benjamim Netanyahu não aceita pôr fim aos bombardeamentos a Gaza, enquanto o Hamas não libertar mais de 200 reféns israelitas. Em Jabalia, no norte, os bombardeamentos mataram 19 palestinianos.