Ministério Público não desiste da Operação Influencer e "prosseguirá investigações"

A Procuradoria-Geral da República não vai desistir da investigação da Operação Influencer, mesmo depois do Tribunal da Relação ter aliviado as medidas de coação dos arguidos por considerar que não há indícios de crime. O tribunal afastou ainda qualquer influência do então primeiro-ministro, António Costa, mas a investigação autónoma que saiu do Supremo Tribunal de Justiça ainda não teve qualquer avanço.