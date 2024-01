Ministro da Cultura defende "apoios transversais à comunicação social"

"Na minha opinião o Estado tem de ter apoios transversais à comunicação social e não apoios específicos para acudir a situações particulares de dificuldades particulares de um determinado grupo num determinado momento", defendeu esta quarta-feira o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

No dia em que os trabalhadores do grupo Global Media cumprem 24 horas de greve, continuaram as audições no Parlamento: o ministro da Cultura foi ouvido esta manhã, depois de ontem o atual preisidente do grupo ter dito que a sobrevivência da empresa depende do despedimento de cerca de 200 pessoas.