Além das contas do Estado, também há problemas com as contas da Câmara Municipal de Lisboa. A autarquia encerrou o ano passado com prejuízos de quase 19 milhões de euros. Carlos Moedas atribui a culpa ao PS por ter bloqueado a compra e venda de património do município.

O PS rejeita as acusações e qualificada como “desastrosa” a gestão do atual presidente da Câmara de Lisboa.