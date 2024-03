Desde 2016 que têm sido feitas várias queixas sobre este homem, que sofre de um problema de saúde mental. Conhecido como "Monstro do Barreiro", aborda as vítimas pela internet, fala com elas e, muitas vezes, perante uma recusa acaba por agredi-las de forma violenta

Em direto do Barreiro, Sofia Garcia fala-nos um pouco do percurso deste homem e sobre o que o leva a tomar estas atitudes agressivas.