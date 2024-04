Funeral de Carlos lll já está a ser preparado, mas rei vai voltar após quase três meses

O rei Carlos lll de Inglaterra vai regressar à vida pública ainda esta semana. Há quase três meses que se tinha afastado dos afazeres reais, para poder tratar o cancro que lhe foi diagnosticado em fevereiro. Os médicos dizem que estão satisfeitos com a evolução do seu estado de saúde, pelo que o rei teve "alta" e vai poder regressar ao trabalho.

É, no entanto, muito provável que as especulações continuem. Não só porque vários tabloides insistem que o estado de saúde é " mais grave" do que se diz, como porque os planos para o funeral do rei foram, entretanto, atualizados.