MP abriu inquérito ao caso das gémeas no dia em que a PGR foi a Belém falar com o Presidente da República sobre António Costa

A TVI sabe que o Ministério Público abriu um inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras no dia 7 de novembro. E porque é que esta data é importante? Porque é exatamente o mesmo dia em que a Procuradora-geral da República, Lucília Gago, foi ao palácio de Belém falar com o Presidente da República.



Marcelo já veio dizer que o tema foi apenas António Costa. E na altura, esse era o assunto do momento, até porque foi nesse dia anunciada a demissão do primeiro-ministro precisamente por estar a ser investigado