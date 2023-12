MP tem há três anos informações sobre suspeitas de suborno na campanha do PSD e CDS em 2015

O Ministério Público tem, pelo menos há três anos, informações suspeitas sobre a campanha do PSD e do CDS em 2015 e três anos depois praticamente não há desenvolvimentos na investigação. As informações das suspeitas chegaram do Brasil, e apontam que essa campanha eleitoral, de 2015, pode ter sido paga pela empresa Odebrecht, para em troca receber a construção da barragem do Baixo Sabor.