“Não aceitamos dois pesos e duas medidas”. PS Madeira pede coerência a Marcelo

Para manter a pressão, o líder do PS Madeira exige coerência a Marcelo Rebelo de Sousa e desafia o chefe de Estado a marcar eleições na região, tal como fez no continente. As declarações de Paulo Cafôfo surgem depois de o Presidente da República ter dito, em exclusivo à TVI e CNN Portugal, que há outro impedimento além dos prazos legais: a demissão do governo implicaria a queda do orçamento regional.