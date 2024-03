Não deixa arrendar nem fazer obras. Incapacidade do Estado deixa prédio à beira da ruína

À primeira vista parece um prédio como outros na cidade de Lisboa: muito degradado, com um Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) altamente agravado por estar vazio e a precisar de obras há bem mais de uma década.

No papel, o n.º 27 da Rua D. Manuel de Noronha é detido em 25% pelo Estado que nunca deixou o outro proprietário privado arrendar as casas ou fazer obras.

Pelas contas feitas pelo proprietário privado ao Exclusivo da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, a inércia do Estado já custou mais de meio milhão de euros. Recuperar o imóvel custa agora 900 mil euros, bem mais do que os 320 mil de 2017, e já há uma ordem do tribunal a exigir obras urgentes por questões de “insegurança e insalubridade”.