Milhares de agricultores invadiram com tratores o centro de Barcelona, no segundo dia de protestos em Espanha. Noutras regiões do país, os agricultores bloquearam estradas e portos.

O governo espanhol já respondeu às reivindicações com a aprovação de um subsídio adicional, mas isso não aplacou a revolta dos agricultores, que promete continuar a luta nas ruas.