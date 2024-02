"Não estávamos à espera de respostas imediatas": agricultores da Margem Sul suspendem protesto após reunião com ministra

O Governo conseguiu conter para já o protesto dos agricultores da margem sul do Rio Tejo, onde logo pela madrugada existiram bloqueios nos acessos à ponte Vasco da Gama. Houve, entretanto, uma reunião com a ministra da agricultura e as promessas que ouviram de Maria do Céu Antunes fizeram os agricultores suspender um protesto que já envolvia centenas de tratores.