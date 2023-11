"Não estou aqui como representante do PS": Ana Abrunhosa foi ao Parlamento mas apenas para falar sobre OE2024

A demissão de António Costa é tema incontornável da agenda política e levou a que parte do Governo cancelasse vários compromissos. Fernando Medina, Manuel Pizarro e Duarte Cordeiro são alguns dos ministros que fizeram ajustes, já a ministra da coesão Ana Abrunhosa esteve no Parlamento na manhã desta quarta-feira para ser ouvida a propósito do Orçamento.