O major-general Isidro Morais Pereira acredita que Prigozhin pode, efetivamente, correr risco de vida, "à luz daquilo que é a forma de proceder habitual do líder russo".

No Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), o comentador lembra que, na sequência do discurso de Vladimir Putin, este terça-feira, um dos deputados da Duma Federal, veio dizer que "em tempo de guerra, tratam-se traidores com um tiro na cabeça". "Não me parece que o acordo com Lukashenko seja respeitado", conclui.