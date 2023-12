O Hamas voltou a deixar um aviso em tom de ameaça a Israel: nenhum refém sairá de Gaza vivo a não ser que as exigências do grupo palestiniano sejam satisfeitas. Isto depois de o primeiro-ministro israelita dizer que dezenas de membros do Hamas se tinham rendido.

Os bombardeamentos não dão tréguas na Faixa de Gaza, de norte a sul do território o cenário é de caos, destruição e morte.