A terceira sessão do julgamento do homicídio do agente da PSP Fábio Guerra ficou marcada pela presença do Diretor Nacional da Polícia Judiciária.

Na qualidade de testemunha, Luís Neves garantiu que prossegue a busca de Clóvis Abreu, o único suspeito que ainda não foi detido, e prometeu que os inspetores não vão desistir de o capturar - demore o tempo que demorar.