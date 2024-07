"Negociação, avaliação de desempenho, formação e normas". Médicos assinam protocolo com ministério

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) assinou esta quarta-feira um protocolo com a ministra da Saúde que deverá ser negociado até o final do ano. Uma nova grelha salarial faz parte do acordo, mas o valor pago pelas horas extras acima do máximo legal não é a maior preocupação do sindicato. Os médicos querem, sobretudo, medidas estruturais que evitem ultrapassar as 150 horas extras que fazem atualmente.