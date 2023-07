Nota da direção de informação da TVI: notícias do semanário Nascer do Sol e do Correio da Manhã “são falsas e constituem uma acusação grave”

As notícias do Semanário Nascer do Sol e do Correio da Manhã davam nota de que Armando Pereira, arguido na Operação Picoas, teria sido "avisado pela TVI" do seu envolvimento no processo. Estas notícias criaram um dano reputacional para a TVI, acusada de violar o segredo de Justiça. Em nenhum momento ou circunstância qualquer jornalista da TVI ou da CNN Portugal contactou Armando Pereira "com um pedido de comentário ao que se iria passar". Se o "Nascer do Sol" e o "Correio da Manhã" tivessem feito o que as boas práticas recomendam - ou seja, se tivessem procurado a reação da TVI - ,teriam tido a tempo e horas uma resposta oficial sobre a informação de que dispunham e que divulgaram.

Sublinhamos que as notícias são falsas.

Dizemos isto porque os jornalistas da TVI foram apurar o que é que foi efetivamente dito nos interrogatórios da Operação Picoas. Os arguidos admitiram que sim, que foram avisados de uma operação uma semana antes, mas por uma professora universitária que nada tem que ver com a comunicação social.