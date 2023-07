Nove protagonistas e um guião livre com um roubo, agressões e intervenção do SIS. Este é o filme da comissão de inquérito à TAP

Depois de dois meses e meio de audições, a comissão de inquérito à TAP suscitou quase todo o tipo de perplexidades. Começou por centrar-se na indemnização polémica a Alexandra Reis que levou à demissão da CEO e do chairman da companhia. Mas, depois de uma reviravolta de acontecimentos, passou a estar focada num incidente no Ministério das Infraestruturas que envolveu alegados roubos, agressões e levou à intervenção do SIS. Um autêntico filme de guião livre em que o enredo desafia a melhor ficção.