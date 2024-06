Nuno Rebelo de Sousa desmente ter discutido caso das gémeas com Lacerda Sales

Nuno Rebelo de Sousa desmente Lacerda Sales no caso das gémeas. No seu depoimento ao Ministério Público, já na qualidade de arguido, o filho do Presidente garante que não discutiu o assunto das gémeas na primeira reunião no ministério. No entanto, confirma que Lacerda Sales, após uma troca de mensagens escritas sobre o tema, o informou que o gabinete já tinha tratado do assunto.