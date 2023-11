Haverá uma razão biológica para sermos monogâmicos ou é apenas uma convenção social? São perguntas que dividem opiniões, mas há quem lhes esteja a dar novas respostas.

São cada vez mais os portugueses a aderir a novos formatos de relações, como é o caso do poliamor, em que é possível ter vários parceiros amorosos e sexuais ao mesmo tempo, com o consentimento de todas as partes. Muitos deles vivem em família, têm filhos e garantem que nunca foram tão felizes.