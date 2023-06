"O exército ucraniano estará transformado num dos mais fortes da Europa": Paulo Portas

"O exército da Ucrânia é muito mais forte do que era há um ano", observa Paulo Portas, a propósito dos ataques que têm vindo a ocorrer em Moscovo. "Estará transformado num dos mais fortes da Europa, do ponto de vista do equipamento".

Em mais um Global, este domingo, o comentador considera que as forças de Volodymyr Zelensky, diretamente ou através de grupos de resistência russa, atingiram "a capital do inimigo". Ainda assim, destaca que "não deixa de ser extraordinário que quem bombardeia Kiev todos os dias se incomoda com o facto de provar da sua própria medicina".