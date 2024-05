A tradicional serenata monumental não abre oficialmente este ano a Queima das Fitas de Coimbra.

Por falta de acordo com as autoridades quanto às condições de segurança do Largo da Sé Velha, a organização cancelou a tradição que vem desde 1949.

Para a meia-noite, no entanto, foi convocada uma manifestação para aquele mesmo local, e que inclui a canção de Coimbra.