O resgate de um cavalo preso no telhado de um armazém devido às cheias no Brasil

Numa altura em que ainda se procuram sobreviventes no Brasil, há resgates improváveis como o de um cavalo. A situação das cheias no Estado brasileiro do Rio Grande do Sul pode agravar-se de forma dramática nas próximas horas. A previsão é de chuva intensa com a passagem de uma frente fria, que pode também provocar a formação de um ciclone extratropical junto ao litoral.