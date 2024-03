Três meses depois, Kate Middleton reapareceu em público. Foi vista às compras perto de casa, com o marido, o príncipe William.

Apesar de pôr fim aos rumores, permanecem as dúvidas. Kate tinha dito que retomaria os eventos reais depois da Páscoa. Facto é que na agenda do site oficial ainda não tem um único compromisso marcado até ao final do ano.