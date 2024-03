Na Faixa de Gaza as Nações Unidas usaram uma nova passagem no norte do território para entregar ajuda humanitária.

Israel diz que foi uma entrega-piloto, para avaliar se a ajuda chega à população sem ser desviada pelo Hamas.

Ao mesmo tempo, no entanto, a agência da ONU para os refugiados acusou Israel de ter atacado um centro de distribuição de ajuda em Rafah, provocando a morte a cinco pessoas.